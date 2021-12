Lockere Radmuttern an Sattlezug - Aufmerksamer Fahrer verhindert Schlimmeres

Die Weiterfahrt wurde dem Kraftfahrer untersagt. Ein verständigter Fahrzeugservice konnte später das Rad soweit festziehen, dass der Lastwagen in eine Werkstatt fahren konnte. Durch das umsichtige Verhalten und die Mitteilung des unbeteiligten Verkehrsteilnehmers konnte somit ein Verkehrsunfall, mit eventuell schwerwiegenden Folgen, durch das gelockerte Rad verhindert werden.

Unfall beim Auffahren auf A45 - Audi prallt in Kleintransporter

Alzenau, A 45 Ri. Aschaffenburg. Der Fahrer eines Audi wollte am Mittwoch gegen 10:30 Uhr an der Anschlussstelle Karlstein auf die A 45 auffahren. Zeitgleich befuhr ein Kleintransporter den einspurigen rechten Baustellenbereich der A 45. Am Ende des baustellenbedingt verkürzten Beschleunigungsstreifens wartete zu diesem Zeitpunkt bereits ein unbeteiligter Mercedes, um ebenfalls auf die Hauptfahrbahn auffahren zu können. Im Gegensatz zur Fahrerin des Mercedes unterschätzte der Audi-Fahrer den Abstand zu dem auf der Hauptfahrbahn herannahenden Kleintransporter und fuhr auf die Hauptfahrbahn auf, ohne die Vorfahrt des Kleintransporters zu beachten. Obendrein verzögerte er sein Tempo auf der Hauptfahrbahn kurzzeitig, um der wartenden Mercedes-Fahrerin ebenfalls die Einfahrt zu ermöglichen. Diese blieb jedoch in der Auffahrt stehen. Der Kleintransporter fuhr dem Audi annähernd ungebremst hinten auf und es kam zum Unfall. Keiner der Unfallbeteiligten wurde hierbei verletzt. Der Sachschaden betrug ca. 15000 Euro.

Mit Gliederzug in Wiese bei Weibersbrunn festgefahren

Weibersbrunn, A 3 Ri. Würzburg. Ein Kraftfahrer befuhr am Donnerstag gegen 3.30 Uhr die Rastanlage Spessart-Süd mit seinem Lkw-Gespann. Da der Lkw-Fahrer nicht ortskundig war, fuhr er nach voreingestelltem Navigationsgerät, welches ihn von den Pkw-Parkplätzen in Richtung der Lkw-Parkplätze durch eine Höhenbegrenzung lotsen wollte. Da der Gliederzug auf Grund seiner Höhe die Höhenbegrenzung nicht passieren konnte, versuchte der Fahrer über eine Grünfläche zu fahren, um die Höhenbegrenzung zu umgehen. Dabei fuhr er sich mit seiner Zugmaschine in der Grünfläche fest, während der Anhänger, beladen mit 9000 kg Fracht, noch die gesamte Straßenbreite blockierte.

Die verständigten Beamten konnten dem Fahrer insofern behilflich sein, dass sie im Auftrag der Logistik-Firma einen spezialisierten Abschleppdienst verständigten, um das Gespann aus seiner misslichen Lage zu befreien.

