Lkw verursacht in Kirchzell Unfall und flüchtet

Etwa 500 m vor der Abzweigung Preunschen kam ein bisher unbekannter Lastkraftwagen entgegen. Da dieser nicht möglichst weit rechts fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen den linken Außenspiegel der Unfallbeteiligten. Hierbei wurde das Spiegelglas, sowie das Gehäuse des Außenspiegels der Sattelzugmaschine beschädigt.

Der unbekannte Verursacher entfernte sich unbekümmert von der Unfallörtlichkeit und hinterließ ein Schaden von ca. 200 Euro. Eine nähere Beschreibung des Fluchtfahrzeuges liegt nicht vor.

Miltenberg. Am Freitagabend wurde im Rahmen einer Standkontrolle in der Mainzer Straße ein schwarzer Audi A6 einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der 47-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Fahrt für den 47 Jährigen aus Kirchzell endete in der Mainzer Straße. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 48 jährige Fahrzeughalterin des Audis erwartet ein Strafverfahren wegen der Ermächtigung als Fahrzeughalterin zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.