Lkw verschiebt Smart in Walldürn

Vermutlich befuhr der Fahrer eines Sattelzuges die Straße "An den Hofäckern" gegen 7 Uhr und touchierte beim Zurücksetzen aus der schmalen Straße einen im Bereich der Einmündung Sonnenweg geparkten Smart. Dieser wurde hierdurch mehrere Meter verschoben und es entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Zeug*innen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Mit mehr als zwei Promille unterwegs

Hardheim. Eine aufmerksame Zeugin meldete am Montagnachmittag einen Lkw-Fahrer der einen betrunkenen Eindruck machte und anschließend mit seinem Fahrzeug davonfuhr. Die verständigte Polizei konnte den Mann gegen 16 Uhr in einer Parkbucht zwischen Gerichtstetten und Buch antreffen. Er saß in seinem Lkw und schlief, der Motor lief noch. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Wert von mehr als zwei Promille. Daher wurde der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Führerschein sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Zeugen nach Unfallflucht an Gewerbeschule gesucht

Mosbach. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag in Mosbach geben können. Die Fahrerin eines VW Up stellte ihr Fahrzeug gegen 7.30 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße gegenüber der Gewerbeschule am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 16.30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090.