Lkw-Unfall zwischen A3-Tunnelröhren bei Goldbach: Sattelzug-Fahrer schwer verletzt

Gegen 18.30 Uhr musste der Fahrer eines Sattelzugs, der zwischen den Einhausungen in Richtung Würzburg unterwegs war, aufgrund von stockendem Verkehr abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines weiteren Sattelzugs erkannte die Situation zu spät und prallte in das Heck seines Vordermanns. Ein dritter Sattelzug kam zwar noch rechtzeitig zum Stehen, jedoch rutschte durch das starke Bremsen seine Ladung. Der Lenker des aufgefahrenen Lkw wurde zwar nicht eingeklemmt, musste aber dennoch von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Während die beiden anderen Lkw die Autobahn eigenständig an der nächsten Ausfahrt verlassen konnten, musste der aufgefahrene Lastwagen abgeschleppt werden.

Vor Ort waren zusätzlich zur örtlich zuständigen Feuerwehr Goldbach die Feuerwehren Hösbach, Aschaffenburg und ein Rüstwagen der Feuerwehr Laufach

Nach einer kurzen Vollsperrung floss der Verkehr bis zur Bergung des Havaristen auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Der Sachschaden summiert sich im fünfstelligen Bereich.

mkl/Ralf Hettler