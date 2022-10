LKW-Unfall bei Heigenbrücken: Aufwendige Bergungsarbeiten

Kurz nach 7 Uhr am Mittwoch war ein mit Betonteilen beladener Sattelzug auf der Staatsstraße 2317 in Richtung Heigenbrücken unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kam der Sattelzug auf nasser Fahrbahn ins Rutschen. Die Zugmaschine knickte ein und rutschte in eine Böschung.

Glück im Unglück hatte der 53-jährige Fahrer, der den Unfall unverletzt überstanden hat.

Die Feuerwehren aus Heigenbrücken, Jakobsthal, Goldbach und Laufach waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr umzuleiten. Bei der Kollision mit der Böschung waren an der Sattelzugmaschine die Tanks beschädigt worden: deshalb traten größere Mengen Diesel aus, die von der Feuerwehr aufgefangen und abgebunden wurden. Der restliche Treibstoff, der sich noch in den Tanks befand, musste in Fässer umgepumpt werden.

Aufwendig gestalten sich anschließend auch die Bergungsarbeiten des Havaristen. Dazu musste eine Fachfirma mit schwerem Gerät und Kran anrücken. Der Lastzug wurde mit Hilfe von Winden und dem Kran auf die Straße zurückgezogen, bevor die Fachleute Sattelzugmaschine und Auflieger trennen und abschleppen konnten.

Der Sachschaden summiert sich im höheren fünfstelligen Bereich. Während der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße zwischen der Kreuzung "Sieben Wege" und Heigenbrücken komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler