Langer Stau nach Unfall in der Einhausung Goldbach

Gegen 14.30 Uhr musste ein Lastwagenfahrer in der Einhausung in Höhe der Anschlussstelle Goldbach bremsen, was ein nachfolgender Sattelzug-Fahrer zu spät erkannte und auffuhr.

Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt, der Beschleunigungsstreifen und der rechte Fahrstreifen mussten jedoch gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis an die hessische Landesgrenze.

Während der vordere Lastwagen die Fahrt eigenständig fortsetzen konnte, musste der Auffahrer abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich vermutlich auf mehrere Zehntausend Euro.

Ralf Hettler