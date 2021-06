Lkw streift Fußgängerin in Lohr: Zeugin gesucht

Die Passantin hatte aufgrund der Parksituation des Sattelzugs bereits die Polizei verständigt. Als der Fahrer jedoch einstieg und wegfahren wollte, rief die Passantin dem Fahrer zu, dass er warten soll. Dabei befand sie sich vor dem Führerhaus und hatte Blickkontakt zum Fahrer. Der Fahrer fuhr jedoch trotzdem los und streifte dabei mit der vorderen linken Ecke des Führerhauses die Passantin. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme klagte die Dame über Schmerzen an der Schulter. Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt.

Zeugen dieses Vorfalles können sich bei der Polizei Lohr am Main melden: Tel. 09352/8741-0.

Insbesondere soll eine Frau mit schwarzen Haare und Brille den Vorfall aus nächster Nähe beobachtet haben.

Jagdkanzel beschädigt

Lohr-Rodenbach. In der Waldabteilung „Am alten Hofpfad" wurde in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag eine Jagdkanzel beschädigt. Der bislang unbekannte Täter sägte vermutlich mit einer Handsäge mehrere Stützen der Kanzel durch, so dass die Kanzel letztendlich zu Boden fiel. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Hinweis auf den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.