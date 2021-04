Lkw-Reifenplatzer auf der A3: Unfall mit elf beteiligten Fahrzeugen

Der 29jährige steuerte sofort den Seitenstreifen an und blieb dort stehen. Die einzelnen Reifenteile hatten sich über die komplette Fahrbahn verstreut und wurden in der Folge von insgesamt zehn Fahrzeugen überfahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste der Seitenstreifen und der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte nur einspurig auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Zwei nicht mehr fahrbereite Autos wurden abgeschleppt. Da bei einem Fahrzeug Kühlerflüssigkeit auslief und es in der Folge zu einer Rauchentwicklung kam, wurde von dem Fahrzeugführer vorsichtshalber die Feuerwehr verständigt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff fuhren die Unfallörtlichkeit an und unterstützen im Anschluss bei der Absicherung der Unfallstelle. Zu einem Fahrzeugbrand war es nicht gekommen. Gegen 23 Uhr konnte die komplette Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.



Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hösbach. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach kontrollierte am Samstagabend gegen 19.15 Uhr einen Toyota mit litauischer Zulassung. Der 45-jährige Fahrer händigte dabei einen litauischen Führerschein aus. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass dem 45-Jährigen das Recht aberkannt wurde, von seiner ausländischen Fahrerlaubnis im Inland (Deutschland) Gebrauch zu machen. Die Sperrfrist war zwar bereits erloschen, jedoch hatte er keinen Antrag auf Anerkennung seiner „alten" Fahrerlaubnis gestellt. Da auch sein Beifahrer keine Fahrerlaubnis besaß, wurde der Pkw verkehrssicher abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der Fahrer, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, hinterlegte zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 390 Euro.

Schleierfahndung an der Rastanlage

Weibersbrunn. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.10 Uhr wurde ein rumänisches Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Kleintransporter Mercedes Sprinter und einem Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 750 kg, an der Rastanlage einer Schleierfahndungskontrolle unterzogen. Das Fahrzeug war mit insgesamt sieben Personen besetzt. Der 35-jährige Fahrer konnte lediglich einen Führerschein mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B vorweisen. Für das genutzte Fahrzeuggespann hätte er allerdings die Fahrerlaubnis der Klasse BE benötigt. Da der rumänische Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland begründet, hinterlegte er für die Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 295 Euro. Die Fahrzeuginsassen konnten die Fahrt ohne den Anhänger fortsetzen. Dieser wurde verkehrssicher abgestellt und mit einem Schloss versehen.

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach