LKW landet im Straßengraben auf der A3 bei Bischbrunn

Gegen 4 Uhr war ein 44-jähriger LKW-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld kam der Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Gliederzug prallte in die Leitplanke, fuhr noch einige Meter im Grünstreifen weiter und kippte schließlich in die Leitplanke um.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte konnte der Fahrer das Fahrzeug bereits verlassen. Er kam nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Sachschaden dürfte sich im hohen fünfstelligen Bereich summieren.

rah