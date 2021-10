LKW-Fahrer kommt bei Marktheidenfeld von Straße ab

Gegen 23.20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger von der B 8 kommend in Richtung Michelrieth. Ihm kam kurz nach dem „Schlossfeld" ein unbekannter Lkw entgegen, der teilweise die Gegenfahrbahn benutzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Geschädigte auf das Kiesbett neben der Fahrbahn aus, wobei die Räder durchdrehten. Er musste schließlich von einem Abschlepper auf die Fahrbahn gezogen werden. Sachschaden entstand dabei voraussichtlich nicht.

Einbruch in Wochenendhaus

Roden. Ein Wochenendanwesen war in der Zeit von Dienstagnachmittag auf Mittwochnachmittag Ziel eines bislang unbekannten Täters. Dieser gelangte durch ein Loch, das er in den Maschendrahtzaun geschnitten hatte, auf das Grundstück, das kurz vor Neustadt/Erlach liegt. Dort brach er dann in einen Schuppen und über die, mit einer Gitterjalousie gesicherte Haustüre ein. Entwendet wurden neben einer Akku-Kettensäge der Marke Stihl, Jagdmesser sowie mehrere Haushaltsgegenstände im Wert von mehr als 1000 Euro. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2200 Euro.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.

Nach Verkehrsunfall verletzt

Urspringen. Eine leichtverletzte Autofahrerin und ca. 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend. Eine 29-Jährige fuhr mit ihrem Seat auf der Rodener Straße ortseinwärts und wollte nach rechts in die Stiegelstraße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde sie von einem nachfolgenden VW Polo eines 19-Jährigen aus dem Bereich Hanau rechts überholt, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Polo ist dabei noch gegen eine Hauswand geprallt. Beim Unfall wurde die Fahrerin des Seat leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen sowie an der Hausfassade wird mit etwa 7000 Euro angegeben.