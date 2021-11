Lkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit

Der Lkw konnte in Gemünden angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Auslesen seiner Tachoscheibe wurde eine gefahrene Geschwindigkeit von 90 km/h bei erlaubten 60 km/h festgestellt. Der 45-jährige Fahrer konnte nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 178,50 Euro seine Fahrt fortsetzen.

An geparktem Pkw hängen geblieben

Gemünden. Am Donnerstag gegen 12.15 Uhr wollte eine 64-jährige Frau auf einem Parkplatz in der Mainstraße einparken. Hierbei rutschte sie mit ihrem Pkw Opel vom Bordstein und blieb an einem geparkten Pkw Seat hängen. Hierbei wurde ein leichter Streifschaden verursacht. Bei dem Unfall wurde ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1100 Euro verursacht.

Polizei Gemünden/mm