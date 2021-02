ARCHIV - ILLUSTRATION - 30.06.2018, Sachsen, Dresden: Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, während auf dem Display der Hinweis «Unfall» zu lesen ist. (Zu dpa «Dekra Verkehrssicherheitsreport» vom 10.07.2018) Foto: Monika Skolimowska/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Eine Pkw-Fahrerin fuhr gegen 12:30 Uhr von Kahl kommend in Richtung Hanau. An einer Ampel musste sie anhalten, da diese auf Rot schaltete. Dies bemerkt ein 35-jähriger Lkw-Fahrer offenbar zu spät, so dass er trotz einer Vollbremsung auf den Pkw auffuhr. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Wildunfall

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen um 07.45 Uhr erfasste ein 49-jähriger Ford-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2305 in Richtung Schimborn fuhr, ein Reh. Fazit: das schwer verletzte Tier musste vom Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden, 1.000 Euro Schaden an der Pkw-Front.

klal/Quelle:Polizei Alzenau