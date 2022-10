Lkw-Fahrer gibt nach Unfall bei Boxberg Gas

Der Unbekannte war mit seinem Laster mit Anhänger gegen 10.30

Uhr auf der B 292 von Schwabhausen kommend in Richtung A81 unterwegs. Ein

Mercedes-Fahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung hinter dem

Lkw-Gespann, vor dem sich ein weiterer Lkw mit Anhänger befand. Als der

Auto-Fahrer zum Überholen der Beiden ansetzte, fuhr der hintere Lkw nach links,

vermutlich um ebenfalls zu überholen. Hierbei touchierte er den Mercedes,

welcher nach links ausweichen und eine Vollbremsung durchführen musste. Der

Verursacher setzte seinen Überholvorgang fort und flüchtete in Richtung A 81.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim

Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Meldung der Polizei Heilbronn