Lkw bleibt in Miltenberg hängen

Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp über 6.000 Euro.

Autofahrer übersieht Baustelle

Miltenberg. Nach eigenen Angaben aus „Unaufmerksamkeit" hatte ein VW-Fahrer eine Baustelle in der Mainstraße am Dienstagabend übersehen. Der 58-Jährige befuhr, kurz vor 19.00 Uhr, die Mainstraße in Richtung Aschaffenburg. Auf Höhe der Alten Volksschule übersah er die mit Trassierband, Warnbarke und Lichter gesicherte Baustelle und fuhr hinein. Sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, der Gesamtschaden ist bis dato noch nicht bekannt.

Sachbeschädigung an Motorroller

Faulbach. Zwischen Samstag und Dienstag hatte ein bisher Unbekannter die Sitzfläche eines Motorrollers in der Birkenstraße aufgeschlitzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion jederzeit entgegen.