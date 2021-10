Lichtmast in Alzenau beschädigt - Täter begeht Unfallflucht

Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Unfallhergang, zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Vorfahrt missachtet

Kahl. Eine 21-jährige Opel-Fahrerin fuhr am Donnerstagnachmittag von der Kahlwiesenstraße aus kommend nach links in die Alzenauer Straße ein und übersah hierbei ein in Richtung Ortsmitte fahrendes Auto. Der 57-jährige VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro.