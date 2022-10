Likör in Kreuzwertheimer Supermarkt geklaut, Messer mit dabei

Als der Dieb von dem Personal angesprochen wurde, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die per Notruf alarmierte Streifenbesatzung der Polizei konnte den Flüchtigen nach kurzer Fahndung am Waldrand oberhalb des Marktes feststellen und festnehmen. Während seiner Flucht entledigte sich der Dieb seiner Tatbeute, welche jedoch durch die Beamten aufgefunden werden konnte.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden mehrere Messer aufgefunden, welche er mit sich führte. Weiter war der Mann bei seiner Tat erheblich alkoholisiert. Ein Test ergab 2,3 Promille. Der Mann musste sich daher, auf richterliche Anordnung, einer Blutentnahme in der Dienststelle der Polizei Marktheidenfeld unterziehen. Gegen den Mann werden nun strafrechtliche Ermittlungen wegen „Diebstahl mit Waffen“ geführt. Der Wert der Tatbeute liegt bei 11,78 Euro.