Letzte Kuh in Miltenberg eingefangen

Glücklicherweise konnten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die letzte noch verschollene Kuh am Freitagabend im Bereich Kleinheubach feststellen.

In der Folge konnten die Kuh von ihrem Besitzer durch Unterstützung der Polizei Miltenberg wieder unverletzt eingefangen werden.

Unfall mit Motorrad in Großheubach

Am 02.10.2020 kurz vor 18:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Staatsstraße von Großheubach kommend in Richtung Röllbach. In einer Kurve verlor der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in das angrenzende Feld, wo er zu Sturz kam.

Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt und in der Folge in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Am Samstag, kurz nach 00:00 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Dorfprozelten in Richtung Collenberg. Hierbei touchierte der Mann, offenbar aufgrund seines alkoholisierten Zustandes, mit seinem Fahrradlenker einen geparkten Pkw und beschädigte diesen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher ein Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille festgestellt.

Der Fahrradfahrer muss sich nun wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten, die Weiterfahrt wurde unterbunden.