Lengfurt: Rollerfahrer bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Die 49-jährige Fahrerin eines Ford S-Max befuhr gegen 20:45 Uhr die Spessartstraße ortsauswärts. An der Kreuzung Robert-Bosch-Straße wollte sie geradeaus weiterfahren in Richtung Campingplatz. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Zweiradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Mann blieb verletzt am Boden liegen. Er wurde vor Ort von Notarzt und Rettungssanitätern erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Würzburg geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Die Freiwillige Feuerwehr Lengfurt war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.