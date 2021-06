Leitplanke auf B26 bei gemünden gestreift

An dieser entstand kein Schaden. Am Pkw Opel wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3.000 Euro beziffert.

VW erfasst Hasen auf Kreisstraße bei Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagabend gegen 22:10 Uhr befuhr eine 35-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Karlburg in Fahrtrichtung Gemünden, als plötzlich ein Hase die Fahrbahn querte. Die 35-jährige erfasste das Tier. Am Pkw VW entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden