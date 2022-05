Die Tatörtlichkeit befindet sich in der Unterführung, welche von der Mittelschule aus kommend den Äußeren Ring untertunnelt. Der brennende Leitkegel wurde durch eine Passantin abgelöscht.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl von Gartenmöbeln

Marktheidenfeld. Im Zeitraum vom 30.04.2022 bis zum 02.05.2022 wurden aus einer Kleingartenanlage am Jugendzentrum in Marktheidenfeld ein Liegestuhl und ein Hocker im Wert von 80€ entwendet. Der Täter ist bislang unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Marktheidenfeld. Am frühen Dienstagabend bemerkte ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayer-Straße in Marktheidenfeld, wie zwei männliche Personen Nahrungsmittel und Bier in den mitgeführten Rucksack steckten. Anschließend passierten sie den Kassenbereich ohne die eingesteckte Ware zu bezahlen. Nachdem der Mitarbeiter die beiden Männer zur Rede gestellt hatte, entfernten diese sich zügig. Die beiden Diebe konnten kurze Zeit später am Mainufer gestellt und die gestohlenen Gegenstände sichergestellt werden.

Nach Zusammenstoß weitergefahren

Marktheidenfeld. Am Dienstagmittag ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayr-Straße in Marktheidenfeld ein Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Fahrzeugführerin blieb beim rückwärts Ausparken mit dem Heck an einem anderen Fahrzeug hängen. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort. Eine Zeugin konnte den Unfall bemerken und informierte die Polizei. Das Fahrzeug konnte unweit der Unfallstelle mit frischem Unfallschaden aufgefunden werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 1500€. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Nach Anstoß unbemerkt geflüchtet

Marktheidenfeld. Eine Verkehrsteilnehmerin parkte ihr Fahrzeug am Dienstag um 18:00 Uhr an einem Verbrauchermarkt in der Luitpoldstraße in Marktheidenfeld. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie Kratzer an dem hinteren linken Stoßfänger. Das Spurenbild lässt auf ein Unfallgeschehen schließen. Der Sachschaden am abgestellten Fahrzeug beläuft sich auf 1000€.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Täter geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Pressebericht der PI Marktheidenfeld / grr