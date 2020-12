Leiter in Aschaffenburg gestohlen

Obernauer Kolonie: Ein unbekannter Täter entwendet im Zeitraum vom 17. bis 18.12.20 eine Leiter von einem Gartengrundstück in der Obernauer Straße. Diese war mittels einer Kette an einem Zwetschgenbaum gesichert. Die Kette wurde offenbar mit Hilfe eines Bolzenschneiders durchtrennt. Im Tatzeitraum fiel ein weißer VW-Bus im Nahbereich auf. Ob dieser in Verbindung mit der Tat steht, ist noch unbekannt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.