Leidersbach: Auseinandersetzung unter Bekannten

Einer der Männer warf seinem Kontrahenten dabei eine Bierflasche gegen den Kopf, schlug und trat diesen. Zudem kamen Holzstücke als Schlag und Wurfgeschosse bei der Auseinandersetzung zum Einsatz. Durch die Tathandlungen erlitt der Geschädigte blutende Verletzungen und Prellungen im Kopfbereich und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Erlenbach. Am Donnerstag gegen 23:30 Uhr kam es in der Liebigstraße in Erlenbach zu einem versuchten Einbruch in einen Imbiss. Der unbekannte Täter scheiterte bei seinen Hebelversuchen an der Eingangstüre des Geschäfts. Zur Tatzeit hörte ein Anwohner laute Geräusche, die er erst am Folgetag mit dem Einbruchsversuch bei der Sachverhaltsaufnahme in Verbindung brachte.

Diebesgut deponiert und abgeholt

Wörth. Bei der Polizei Obernburg ging am Freitag gegen 14 Uhr die Meldung ein, dass ein Mann vom Geschädigten erwischt wurde, als er in der Bahnstraße Diebesgut aus einem Versteck holte, das wohl in der Nacht zuvor aus einer Halle in der Nähe entwendet wurde. Das Diebesgut, ein Elektroladegerät und Getränkekisten, war in dem Versteck durch den Täter zur Abholung bereit gelegt worden. Der Beuteschaden beträgt ca. 250 Euro. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde der Täter entlassen.

Einbruch in Realschule

Obernburg. Bereits am Donnerstag gegen 01:00 Uhr kam es in der Dekaneistraße zu einem Einbruch in die dortige Realschule, der erst am Folgetag bemerkt wurde. Über die Gebäudetechnik konnte die Tatzeit nachträglich eingegrenzt werden. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen Tresor mit Bargeld, nachdem sie Zugangstüren aufgehebelt hatten.

Kleinwallstadt. Am Freitag zwischen 10 und 11 Uhr, kam es in Kleinwallstadt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „An der Südbrücke" zu einem Unfall, bei dem ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Daimler streifte und sich dann von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

vd/Polizei Obernburg