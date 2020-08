Leichtverletzter nach Sturz mit dem Fahrrad

Am Montag um 16.38 Uhr fuhr der 17-Jährige mit seinem Mountainbike den Bessenbacher Weg, von der Berliner Allee kommend, bergab in Richtung Stadtmitte. Beim Überfahren eines Berliner Kissens (rote Bremsschwelle mit Beschilderung) verlor er die Kontrolle über das Rad und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich stark blutende Schürfwunden zu und wurde zur weiteren Untersuchung von der Besatzung eines Rettungswagens ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der Sachschaden liegt bei 80 Euro.

Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Stromkasten

Aschaffenburg. Eine 31-Jährige fuhr am Dienstag um 11.30 Uhr ordnungsgemäß den Fahrradweg parallel zur Großostheimer Straße stadtauswärts. Kurz vor der Einmündung zum Aspenweg richtete sie kurzfristig ihren Blick auf den Bordcomputer, geriet dabei zu weit nach rechts und streifte anschließend das Außengehäuse eines Verteilerkastens. Beim Sturz erlitt sie Verletzungen an Armen und Gesicht und musste ins Klinikum gebracht werden. Sie trug einen Schutzhelm. Der Schaden liegt bei 150 Euro.

700 Liter Diesel abgezapft

Aschaffenburg. In der Zeit von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 6.00 Uhr wurden von einem Laster DAF, der in der Dieselstraße geparkt war, etwa 700 Liter Diesel im Wert von ca. 800 Euro aus dem Kraftstofftank gestohlen. Ein Zeuge hatte gegen 22.30 Uhr am 17.08.20 einen Lkw mit rumänischer Zulassung beobachtet, dessen Fahrer mitten auf der Fahrbahn direkt neben dem DAF parkte. Hinweise erbittet die Polizei unter der TelNr: 06021/857-2230.

Zaun beschädigt und abgehauen

Hösbach. Zwischen 7.15 und 17.15 Uhr am Montag wurde in der Ziegelhüttenstraße der Metallzaun vor einem Anwesen beschädigt. Möglicherweise stammen die Einbeulung und die Kratzspuren von einem Kraftfahrzeug. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Schaden von etwa 2500 Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines 31-Jährigen am Dienstag um 13.05 Uhr in der Würzburger Straße konnte dieser keinen Führerschein vorweisen. Die Überprüfung der Polizeistreife zeigte, dass der 31-Jährige keinen Führerschein hatte. Die Beamten bemerkten bei ihm weitere drogentypische Ausfallerscheinungen. Auf Vorhalt räumte der Mann ein, regelmäßiger Marihuanakonsument zu sein. Daraufhin wurde dem Mann verboten, weiterzufahren. Ein Arzt nahm ihm noch Blut ab und auch der Autoschlüssel wurde sichergestellt.

Jugendliche mit Marihuana erwischt

Aschaffenburg. Bei der Überprüfung eines Spielplatzes in der Elsässer Straße bemerkte eine Polizeistreife starken Marihuanageruch. Die Kontrolle dreier Jugendlicher zwischen 17 und 18 Jahren brachte bei jedem eine geringe Menge Rauschgift zum Vorschein, welches sichergestellt wurde. Anzeige an die Staatsanwaltschaft wird erstattet.

Stark Betrunkenen ausgenüchtert

Aschaffenburg. Ein 54-jähriger Mann wurde am Montag um 16.30 Uhr durch Beamte der Bundespolizei auf dem Bahnhofsvorplatz aufgegriffen. Nachdem er sich nicht mehr artikulieren und auf den Beinen halten konnte, nahm ihn eine Polizeistreife mit zur Wache und nüchterte ihn nach Rücksprache mit einer Richterin aus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille.

koc/ Polizeiinspektion Aschaffenburg