Leichtverletzte Person nach Kollision mit Auto

Ein Radunfall, der sich am Donnerstag gegen 07:20 Uhr ereignet hat, ist erfreulicherweise noch mal glimpflich augegangen. Zur Unfallzeit bog ein BMW-Fahrer aus der Schlesierstraße kommend nach links in die Erlenbacher Straße ein. Hierbei hatte er allerdings eine Radlerin übersehen, die auf der Erlenbacher Straße von links kam und vorfahrtsberechtigt war. Die 53-Jährige versuchte noch durch ein Bremsmanöver eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden, prallte jedoch mit ihrem Rad in die linke Fahrzeugseite des BMW, wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam vor dem Fahrzeug zum Liegen. Glücklicherweise erlitt sie bei ihrem Sturz über die Motorhaube lediglich diverse Prellungen, auch im Kopfbereich, und Abschürfungen. Das Rad der Elsenfelderin hatte nach der Kollision nur noch Schrottwert, Sachschaden etwa 1200 Euro, am BMW entstand im Frontbereich Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen - Ein Leichtverletzter und Totalschaden in Erlenbach

Zu einem Unfall im Waldstück auf der Kreisstraße von Streit nach Mechenhard ist eine Streife der Polizei Obernburg am Donnerstag nachmittag gegen 17.10 Uhr ausgerückt. Hier war ein Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen. Nach Überfahren eines Leitpfostens krachte der Transporter gegen ein Baumstammlager und wurde in die Luft katapultiert. Anschließend landete der Transporter an einem massiven Baum, der durch die Wucht des Anpralles abbrach. Glücklicherweise wurde der 54-jährige Fahrer, der sich aus dem total demolierten Transporter befreien konnte, nur leicht verletz. Er wurde von den Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht. Sein Transporter wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Grünstreifen geborgen. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Betäubungsmittelkonsumenten in Erlenbach ertappt

Beamte der Polizei Obernburg haben am Donnerstagabend, gegen 21:10 Uhr, bei der Überprüfung eines geparkten Autos zwei Betäubungsmittelkonsumenten ertappt. Die Polizeistreife hatte das Auto auf dem Parkplatz oberhalb des Bergschwimmbades bemerkt und die Insassen angesprochen. Hierbei fiel starker Marihuanageruch aus dem Auto heraus auf. Bei genauerer Überprüfung konnten die Polizeibeamten neben den Fahrzeugtüren angerauchte Joints entdecken. Die Durchsuchung des Pkw führte weiterhin zur Sicherstellung eines Haschischbrockens. Das ertappte Pärchen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da beide Insassen des Fahrzeuges merklich unter BtM-Einfluss standen, stellten die Beamten zur Verhinderung einer Fahrt unter Drogeneinfluss die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ohne Fahrerlaubnis in Klingenberg mit unversichertem Roller ertappt

Am Donnerstag Nachmittag ist im Glashausweg ein 22-jähriger Klingenberger mit seinem unversichertem Roller aufgefallen. Der junge Mann hatte ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 an seinem Roller angebracht. Bei der genaueren Überprüfung seines Fahrzeuges fiel dies auf, weiterhin zeigte sich bei der Kontrolle, dass der Angehaltene nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

stru/Polizei Obernburg