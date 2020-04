Leichtkraftrad-Fahrer missachtet Vorfahrt

An der Einmündung zur Breslauer Straße missachtete er die Vorfahrt eines Mini, der nach links in die Ernsthofstraße einbiegen wollte. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision bei der der Kradfahrer auf die Fahrbahn stürzte und Abschürfungen im Gesicht und am Arm erlitt. Das Krad wurde dabei total beschädigt. Der Pkw Mini wurde an der Frontstoßstange beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

E-Bikefahrer nach Sturz im Klinikum

Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger E-Bikefahrer die Staatsstraße 2308 vom Hafenlohrtal aus in Richtung Weibersbrunn. Am Ortseingang verlor er aus noch unbekanntem Grund die Kontrolle über sein E-Bike, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr einen Abhang hinunter. Dort stürzte er auf eine geschotterte Fläche und zog sich dabei Verletzungen im Gesicht, an beiden Knien und am linken Unterarm zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

BMW von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend, gegen 18 Uhr, befuhr der 19-jährige Fahrer eines 3-er BMW Cabrio die Kreisstraße AB 13 in Richtung Rückersbach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte über einen Grünstreifen auf den Fahrradweg. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrsleitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Glücklicherweise wurden der 19-jährige Fahrer sowie seine 18-jährige Beifahrerin nicht verletzt. Der BMW wurde an beiden Fahrzeugseiten beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro.