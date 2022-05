Leichtkraftrad-Fahrer in Aschaffenburg von Auto erfasst - 62-Jähriger verletzt

Der Mann war laut Polizei auf dem rechten von zwei Fahrstreifen stadtauswärts unterwegs, als eine in gleicher Richtung fahrende 73-jährige Autofahrerin vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, um nach rechts in den Lorbeerweg einzubiegen. Hierbei hatte die Dame das Leichtkraftrad wohl übersehen, so dass es zu einer Kollision mit ihrem Kia kam. Infolgedessen kam der Mann zu Sturz und zog sich hierbei Prellungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 € beziffert. Die Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mofafahrer mit 2,08 Promille unterwegs

Aschaffenburg. Gegen 17:20 Uhr am Freitag fiel einer zivilen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein unsicher fahrender Mofafahrer auf in der Müllerstraße in Aschaffenburg auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 59-Jährige im Laufe des Tages zu tief ins Glas geschaut hatte. Stolze 2,08 Promille ergab ein Atemalkoholtest vor Ort. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Gefährt musste er stehen lassen und sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg einer Blutentnahme unterziehen.

Unbekannter bleibt an Außenspiegel hängen

Aschaffenburg. Eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag zwischen 10 Uhr und 13.15 Uhr in der Vogelsbergstraße ereignet hat, wurde bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. Eine 52-Jährige hatte ihren schwarzen Audi Q3 an ihrer Arbeitsstätte abgestellt und musste feststellen, dass ihr dort der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Da sich der Unfallverursacher nicht um die Regulierung des entstandenen Schadens, der sich auf etwa 650 € erstreckt, kümmerte, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Mädchen stehlen Spielzeug

Aschaffenburg. 10 und 12 Jahre jung waren zwei Mädchen, die am Freitag, gegen 15.15 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der City-Galerie beim Ladendiebstahl erwischt wurden. Die beiden wurden von einem Ladendetektiv beobachtet, wie sie Spielwaren im Wert von rund 80 € in ihren Rucksack packten und damit den Laden verlassen wollten. Die zwei Mädchen wurden durch eine Streifenbesatzung ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Konsequenzen dürfte die Tat für sie nicht haben, da sie noch schuldunfähig sind.

Geldbörse aus Jacke entwendet

Aschaffenburg. Rund 690 € Beute konnte ein bislang unbekannter Taschendieb am Freitag gegen 12 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Horchstraße machen. Eine 27-jährige Frau war dort zum Einkaufen, als sie auf dem Weg zum Parkplatz merkte, dass ihre Jacke an Gewicht verlor. Nichtsdestotrotz stellte sie erst zu Hause das Fehlen ihrer Gelbbörse fest. Neben des hohen Bargeldbetrags fehlen mehrere Dokumente und Karten. Zeugen, die in dieser Sache Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

19-Jähriger wirft Tablet gegen Auto

Aschaffenburg. Am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, war ein 53-jähriger Renaultfahrer gerade im Begriff sein Auto in der Bahnhofstraße in Obernau abzustellen, als ein 19-Jähriger einen Gegenstand gegen das Fahrzeug warf und flüchten wollte. Der Autofahrer konnte den jungen Mann aber einholen und bis zum Eintreffen einer Streifenbesatzung festhalten. Es stellt sich heraus, dass der Tatverdächtige, der erheblich alkoholisiert war (2,2 Promille), sein eigenes Tablet als Wurfgeschoss missbrauchte und so einen Fremdschaden in Höhe von 50 € verursachte. Sein Tablet ist kaputt.

19-Jähriger soll Diskothek verlassen - dann schlägt er um sich

Aschaffenburg. Um etwa 23.50 Uhr wurde der 19-jährige Gast einer Diskothek in der Würzburger Straße verwiesen, woraufhin dieser eine Türsteherin und eine Passantin schlug. Einem weiteren Türsteher gelang es den jungen Mann zu bändigen und bis zum Eintreffen einer hinzugezogenen Streifenbesatzung zu fixieren. Der Mann, der eine Alkoholisierung von knapp 2 Promille aufwies wurde anschließend in Gewahrsam genommen.

Die Bilanz seines Ausrasters sind eine gebrochene Nase und mehrere Prellungen bei den Geschädigten.

Da er bei der Gewahrsamnahme die eingesetzte Streifenbesatzung beleidigte und mit dem Leben bedrohte, darf er sich nun wegen mehrere Körperverletzungen auch noch wegen seiner verbalen Entgleisungen strafrechtlich verantworten.

Kleinostheim. Gegen 20.20 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Aschaffenburger Straße ein E-Scooter-Fahrer auf, an dessen Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des 18-Jährigen bestätigte sich der Verdacht, dass kein Versicherungsschutz besteht. Der junge Mann wird nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige gebracht.

Polizei Aschaffenburg/kick