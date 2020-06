Leicht verletzter Motorradfahrer - Reh unverletzt

Der 26-Jährige fuhr in Richtung Michelrieth, als nicht weit nach Ortsende ein von rechts kommendes Reh seinen Weg kreuzte. Der Motorradfahrer musste bremsen und wich aus. Dadurch konnte er zwar einem Zusammenstoß mit dem Tier vermeiden, er selbst aber stürzte durch das Ausweichen und schlitterte mit seiner Maschine in den Graben. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Biker begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Schaden wird mit 3000 € angegeben.

Polizeiinspektion Lohr