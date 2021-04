Leicht verletzt: Autofahrer übersieht Zweiradfahrer bei Miltenberg

Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Mainstraße übersah die Opelfahrerin einen von links kommenden Kradfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kleinheubach. In der Limesstraße wurde am Dienstag gegen 21.45 Uhr ein Fußgänger einer Kontrolle unterzogen, welcher stark nach Marihuana roch. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rücksacks konnten schließlich knapp zwei Gramm Marihuana und ca. drei Gramm Amphetamin aufgefunden werden.

Miltenberg. Kurz nach 03.00 Uhr wurde am Mittwoch ein 28-jähriger Mann kontrolliert, welcher ein Joint aus einem Tabak-Haschisch-Gemisch und ein Einhandmesser mit sich führte. Neben dem Verstoß nach dem Betäubungsmittelgesetzt muss er sich auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Sachbeschädigung an Pkw

Weilbach. In dem Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 14.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Heckscheibe eines Ford, welcher in der Straße In den Völkeräckern abgestellt war. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Autofahrerin stößt Fahrradfahrerin

Großheubach. In der Röllfelder Straße kam es am Dienstag gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, welcher glimpflich verlief. Eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin stieß auf Höhe der Kapellenstraße gegen den Fahrradanhänger einer Fahrradfahrerin, in dem ein zwei-jähriges Kind saß. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt, die Mutter erlitt jedoch einen Schock und musste ambulant behandelt werden