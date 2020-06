Der Leichnam des Mannes wurde am Abend des 11. Juni, gegen 21 Uhr, am Ufer eines Mainarms nahe der Hellentalbrücke in Steinheim entdeckt. Ein am heutigen Morgen durchgeführter DNA-Abgleich ergab, dass es sich bei dem aufgefundenen Leichnam um den 29-jährigen Hanauer handelt. Nach umfangreichen rechtsmedizinischen Untersuchungen ergaben sich keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Polizei Südhessen