LEG AUF!  Kampagne der unterfränkischen Polizei gegen Telefonbetrug

Aufgrund der weiterhin hohen Fallzahlen im Bereich Callcenterbetrug und dem damit verbundenen finanziellen Schaden, aber auch den psychischen Folgen für Betroffenen, hat sich das Polizeipräsidium Unterfranken dazu entschieden, zum Schutz der Opfer auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit nochmals aktiv zu werden und, wie bereits das Polizeipräsidium Oberbayern Nord im November, die Präventionskampagne “Leg´auf!” gestartet.

Ziele

Das Ziel dieser Kampagne ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Post-Its und Flyer

Der erste Teil der Kampagne beinhaltet u.a die Veröffentlichung sogenannter „MemoSticks“ in unterfränkischen Tageszeitungen ab dem 29.12.2020. Hierbei handelt es sich um Flyer in Form eines „Post-Its“, welche auf die Titelseite der Zeitung geklebt werden und hierdurch eine besonders große Anzahl der Leserinnen und Leser erreichen soll.

Neben den „Post-Its“ werden zusätzlich 100.000 Flyer auf unseren Dienststellen in ganz Unterfranken, bei unseren Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Würzburg, Aschaffenburg und Schweinfurt und in den unterfränkischen Apotheken verteilt.

Die „Post-Its“ und auch die eigens hierfür gestalteten Aufkleber auf den Flyern können direkt am Telefon angebracht werden, um bei jedem betrügerischen Anruf an das richtige Verhalten zu erinnern - LEGEN SIE AUF!

LEG AUF! Aufklärungskampagne der Polizei gegen Telefonbetrüger

Pressemeldung der Polizei Unterfranken

