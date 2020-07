Lebensgefährliche Gleisüberquerung am Bahnhof in Miltenberg

ARCHIV - 12.04.2018, Schleswig-Holstein, Kiel: Ein Polizeiwagen mit eingeschalteten Blauchlicht (Foto mit Zoomeffekt). Bei Polizei, Verfassungsschutz und Justiz will die schleswig-holsteinische Landesregierung bislang auf der Kippe stehende Stellen nun doch erhalten und sogar neue schaffen. (zu dpa "Regierungschef Günther: Neue Stellen für die innere Sicherheit") Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gegen 20:10 Uhr überquerte ein 26-Jähriger die Gleise im Bahnhof in Miltenberg. Ein Zugbegleiter, der die verbotene und lebensgefährliche Querung beobachtet hatte, sprach den Mann auf sein Fehlverhalten an. Der uneinsichtige 26-Jährige schubste daraufhin den Zeugen und hielt diesen am Arm fest.

Anschließend entfernte er sich, um in einen Zug einzusteigen. Der Mann ignorierte hierbei die Weisung des Zugpersonals, den Zug nicht betreten zu dürfen. Als eine Streife der Landespolizei den Bahnhof erreichte, befanden sich alle Beteiligten außerhalb des Zuges. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 26-Jährige seinen Weg fortsetzen. Neben der unerlaubten Gleisüberschreitung muss er sich nun auch wegen der Körperverletzung verantworten.

mci / Quelle: Bundespolizei