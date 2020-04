Lebende Taube als Marder-Köder missbraucht - Anzeige

Einer Streife war in einem Gartenbereich aufgefallen, dass dort eine Taube als Köder in einem recht kleinen Käfig gefangen gehalten wurde. Über dem Käfig befand sich eine Schlagfalle, mit der ein Marder gefangen werden sollte, wenn er auf den Köder im Käfig „reinfällt“.

Durch die Streife wurde der Verantwortliche ermittelt. Dieser hatte die Taube in dem Käfig ohne Futter und Wasser als Köder gehalten um einen Marder zu fangen, der bereits die ein oder andere Taube aus dem Schlag gefressen hatte. Da der Taubenbesitzer keinerlei jagdrechtliche Befähigung und Erlaubnis zum Aufstellen der Falle hat und auch der Köder-Taube unnötige Leiden zufügte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und Jagdgesetz.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0

Polizei erwischt Joint-Raucher

Elsenfeld, Königsberger Straße. Im Rahmen einer Kontrolle anlässlich der Ausgehbeschränkungen haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag Nachmittag gegen 15.55 Uhr einen jungen Mann beim Konsumieren eines Joints ertappt. Die Beamten wollten in der dortigen Siedlung eine mehrköpfige Personengruppe überprüfen, da sich diese augenscheinlich nicht an die momentanen Beschränkungen hielt. Als die drei jungen Männer die Beamten bemerkten, versuchten sie zu flüchten , konnten aber im Bereich der Garagen von den Beamten angehalten werden. Bei einem der Flüchtenden fanden die Beamten einen Joint vor. Diesen erwartet nun, neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Unfall beim Rückwärts-Fahren - zwei Autos schwer beschädigt

Eschau, Eichenstraße. Beim Rückwärtsfahren hat es am Dienstag Vormittag in der Eichenstraße/Buchenstraße gekracht. Hier fuhr ein Paketzusteller mit seinem Renault Master von der Eichenstraße rückwärts in die Buchenstraße ein. Dabei übersah er einen Dacia, dessen Fahrer ebenfalls gerade von der Eichenstraße in die Buchenstraße einbog. Der Renault prallte hierbei in die linke hintere Fahrzeugseite des Dacia, der bei der Kollision erheblich beschädigt wurde. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

E-Scooter ohne Versicherung

Obernburg a.Main, Miltenberger Straße Eine junge Frau, die mit einem E-Scooter unterwegs war, haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag früh gegen 06.50 Uhr in der Miltenberger Straße überprüft. Der Scooter war einer Streife aufgefallen, da er ohne Versicherungsplakette geführt wurde. Die 19-jährige Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Infos, was man beim Führen von E-Scooters zu beachten hat, gibt es unter https://www.polizei.bayern.de/muenchen/verkehr/recht/index.html/227504

dc/Meldungen der Polizei Obernburg