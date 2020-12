Lautstärke verrät Trio in Aschaffenburg: Drogen und ein Haushalt zu viel

In der Wohnung konnten verbotener Weise drei Personen festgestellt werden. Während der Aufnahme der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz konnten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin auffinden. Dieses war bereits konsumbereit auf einem Smartphone angerichtet. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Den Wohnungsinhaber erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß

Aschaffenburg. Am gestrigen Nachmittag kam es in der Aschaffenburger Straße in Gailbach zu einem Verkehrsunfall, nachdem die Fahrerin eines Skodas aus dem Reiterweg auf die Aschaffenburger Straße abbiegen wollte. Die 70-jährige Fahrzeugführerin bog nach links in Richtung Aschaffenburg ab, wobei sie den von rechts kommenden Ford übersah. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren, vierstelligen Betrag.

Polizei stoppt berauschten Audi-Fahrer

Aschaffenburg. In der Platanenallee konnte die Polizei am Vormittag den 40-jährigen Fahrer eines Audis einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erst vor kurzem, illegal Betäubungsmittel konsumiert hatte und noch unter der Einwirkung des Rauschmittels stand. Aufgrund dieser Feststellungen wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme auf der Polizeiwache stellen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Verkehrsunfall beim Abbiegen

Hösbach: Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr am frühen Abend mit ihren Skoda die B26 von Hösbach kommend. Beim Abbiegemanöver in Richtung Aschaffenburg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auf Grund zu hoher Geschwindigkeit geriet der Skoda ins Rutschen. Zunächst touchierte die Fahrerin mit ihrem Wagen eine Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Am Pkw entstand ein Frontschaden von ca. 3000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Dame blieb bei dem Vorfall unverletzt.

Meldungen der Polizei Aschaffenburg

+++++++

Zu schnell im Kreisverkehr

Kahl a. Main - Am Samstagabend befuhr ein 30-jähriger, VW-Touran Fahrer, die ST2305 von Alzenau kommend in Richtung Kahl a. Main. Am Kreisverkehr zur Anschlussstelle Alzenau-Nord, A45, Fahrtrichtung Aschaffenburg, verlor er, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die dortigen Begrenzungssteine, wurde nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der dortigen Außenleitplanke. Der Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 11.000.- Euro.

Beim Einparken anderen Pkw touchiert

Schöllkrippen - Eine 22-jährige Mitsubishi-Fahrerin blieb am Samstagnachmittag beim Einparken, auf dem Parkplatz der Rossmann Filiale in der Aschaffenburger Straße, an einem Pkw, BMW, hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 400.- Euro.

Neue Matratze vom Anhänger gestohlen

Alzenau - Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr, parkte ein 71-jähriger Landkreis Bewohner, seinen Pkw mit Anhänger auf dem Burgparkplatz. Auf dem offenen Anhänger war eine neu gekaufte und originalverpackte Matratze verladen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Kurze Abwesenheit des Fahrzeugführers und entwendete die Matratze im Wert von 287.- Euro. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Alzenau aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zum Tathergang, zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Meldungen der Polizei Alzenau