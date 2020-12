Am Weihnachtsabend gegen 22:10 Uhr wollte eine 34-jährige Frau ihren 39-jährigen Nachbarn um Ruhe bitten, da dieser im Garten laute Musik hörte und ihr Kind nicht schlafen konnte. Der 39-Jährige griff daraufhin die Frau an, warf sie zu Boden und spuckte ihr ins Gesicht. Die Geschädigte konnte nach Hause flüchten. Von dort verständigte sie die Polizei.

Auf den anschließenden Besuch der Polizeibeamten reagierte der deutlich alkoholisierte Mann ebenfalls sehr aggressiv. Er beleidigte mehrfach die Beamten. Eine Frau konnte schließlich beruhigend auf den 39-Jährigen einwirken. Ihr gelang es auch, den Mann zurück ins Haus zu bewegen. Um eine Eskalation zu vermeiden wurde von Seiten der Polizei in der Nacht auf eine weitere Sachbearbeitung verzichtet. Der 39-Jährige muss sich jedoch wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung verantworten.

Alkoholisierter Autofahrer verursachte Verkehrsunfall

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochabend gegen 23:25 Uhr befuhr ein Autofahrer die B 26 von Lohr kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Kurz vor der Abzweigung nach Ruppertshütten kam ihm ein Pkw schleudernd entgegen. Der Zeuge wendete daraufhin bei der nächsten Möglichkeit, fuhr zurück und sah einen Pkw VW Golf, welcher total beschädigt im Grünstreifen am Geröllschutzzaun angrenzend zur Fahrbahn stand. Ein Fahrer befand sich nicht im Auto. Er wählte daher den Notruf.

Die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Gemünden und Langenprozelten suchten daraufhin die Umgebung der Unfallstelle ab. Der Verunglückte konnte schließlich auf Höhe der Abzweigung nach Neuendorf festgestellt und durch den Rettungsdienst erstversorgt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er erlitt einen Schock, Prellungen sowie eine Verletzung an der Hand. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Pkw VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Den 19-jährigen Unfallverursacher erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

BMW erfasast Waschbär bei Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart Am Mittwochmittag gegen 14:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Gemünden in Richtung Hammelburg. Kurz vor der Abzweigung Adelsberg querte ein Waschbär die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

