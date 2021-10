Überschall-Flug verursacht lauten Knall in der Region

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um einen Flieger der Alarmrotte 74, der in Neuburg an der Donau (bei Ingolstadt) gestartet war. Der Jet war von Süddeutschland in nordwestlicher Richtung unterwegs. Über Großostheim war er mit 920 Knoten (rund 1700 Stundenkilometer) im Einsatz. Offenbar war der Kontakt zu einer Maschine von Kuwait nach London abgebrochen. Die Luftwaffe bestätigte diese Information am Freitagabend zunächst noch nicht.



Oft wird die Luftwaffe alarmiert, wenn etwa der Funkkontakt zu einem Zivilflugzeug kurzfristig abgebrochen ist. Die Alarmrotte sucht in solchen Fällen das Flugzeug und signalisiert dem Piloten, den Funkkontakt wieder aufzunehmen.

Ein Überschall-Knall entsteht, wenn ein Flugzeug schneller fliegt, als sich der Lärm seiner Triebwerke ausbreitet.



Zuletzt hatte eine Alarmrotte der Bundeswehr im September dieses Jahres für Lärm in Südhessen gesorgt. Eine Explosion oder Ähnliches hat es im Mainviereck nicht gegeben. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei Aschaffenburg auf Anfrage unseres Medienhauses.

vd/mci/nle