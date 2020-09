Laute Feier und Corona-Verstöße in Retzstadt

Am Freitag um 23:30 Uhr führten Anwohner Beschwerde über eine Ruhestörung. Es handelte sich um Musiklärm, welcher von einer Feierlichkeit in den Weinbergen ausging. Im Rahmen der Überprüfung konnten neben der überlauten Musik zudem Verstöße nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt werden. Zwar handelte es sich angeblich um eine Privatfeier, jedoch wurden auch in diesem Rahmen keine Abstandsregeln bzw. keinerlei Schutz- und Hygienekonzept befolgt. Die Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zellingen/Thüngersheim. Am Freitag um 14:30 Uhr bemerkte die Halterin eines geparkten grauen MINI Clubman, dass ihr Fahrzeug einen frischen Unfallschaden am Heck aufwies. Es ist nicht bekannt ob der Schaden in Zellingen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes, oder bereits zuvor in Thüngersheim, auf den Stellplätzen des ehemaligen Schulhofs, entstanden ist. Dort war das Auto ab 7:45 abgestellt gewesen. Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise unter Tel.: 09353/97410

xere/Polizei Karlstadt