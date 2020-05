Laufach: Peugeot überschlägt sich - Drei Verletzte

Ein Peugeot ist auf der Bundesstraße 26 am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr, von Hain in Richtung Laufach gefahren. In einer Linkskurve kam der 20-jährige Fahrer aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Auto überschlug und letztlich am rechten Fahrbahnrand am Hang zum Stehen kam. Durch die Wucht des Aufschlags wurden die Airbags ausgelöst. Neben dem Fahrer befanden sich ein 19-jähriger junger Mann und ein 17-jähriges Mädchen im Fahrzeug. Alle drei Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden zur weiteren Abklärung einem Krankenhaus zugeführt. Bei dem Peugeot entstand ein Sachschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fand die Streife ein Einhandmesser im Fahrzeug auf, das der 20-jährige Fahrer unerlaubt mit sich führte. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und nach dem Waffengesetz eröffnet.

Unfallflucht in Aschaffenburg

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte in der Zeit von Sonntag, 19:30 Uhr bis Montag, 11:40 Uhr, einen Ford. Dieser war in der Heinsestraße abgestellt und weist nun einen beschädigten linken Außenspiegel, sowie einen Kratzer an der Frontstoßstange, auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/Polizei Aschaffenburg