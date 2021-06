Laufach: Vergessenes Essen im Backofen

Nachbarn hatten das Piepen eines Rauchmelders und Rauch aus einer Doppelhaushälfte bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Um in das Anwesen zu gelangen, mussten die Wehrleute mit einer Steckleiter über den Balkon in das Gebäude einsteigen. Zwei Trupps unter schweren Atemschutz suchten den Grund für die Rauchentwicklung. Die Ursache war schnell gefunden: Das vergessene Essen im Backofen. Der Ofen wurde ausgeschaltet und das verbrannte Essen ins Freie verbracht. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Nachdem das Wohnanwesen belüftet worden war, rückte die Feuerwehr wieder ab. Noch während den Belüftungsmaßnahmen trafen die Bewohner an der Einsatzstelle ein.

Die Feuerwehren Laufach und Hösbach (Drehleiter) waren mit 32 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Ein Rettungswagen stand zur Absicherung der Einsatzkräfte bereit, musste aber nicht eingesetzt werden.