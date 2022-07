Auto stößt in Laufach mit Fahrrad zusammen

Die Autofahrerin war auf der Spessartstraße in Richtung der Kreuzung Hauptstraße/Sachenhäuser Straße unterwegs. Beim Überqueren übersah sie die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zur seitlichen Kollision, wodurch die Radlerin stürzte. Sie zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt, das Auto an der rechten Front verkratzt. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

84-jährige angefahren

Aschaffenburg. Am Montagvormittag hat ein Transporter in der Frohsinnstraße eine 84-jährige Frau angefahren. Er hatte dort kurz geparkt und bei der Weiterfahrt die hinter sich stehende Frau übersehen. Durch den Anstoß stürzte die Dame vornüber auf den Gehweg und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie musste im Krankenhaus behandelt werden.

Goldbach. Am frühen Montagabend hat ein unbekannter Fahrer mit seiner silbernen Limousine auf dem Lufthofweg einen Audi gestreift und anschließend Fahrerflucht begangen. Die Fahrerin des Audi hatte an der Kreuzung zur Elsässer Straße gehalten. Dort kam ihr das Fahrzeug entgegen und streifte den Audi am Heck. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das unbekannte Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Goldbach fort.

Öl-Kanister aus Pfarrgarten gestohlen

Hösbach. Unbekannte haben sich im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmorgen Zugang zum Pfarrgarten in der St.-Benedikt-Straße verschafft und einen Kanister mit 10 Litern Rapsöl gestohlen. Der entstandene Schaden beläft sich auf einen dreistelligen Betrag.