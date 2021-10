Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in eine Metzgerei in Lauda-Königshofen ein. Aus dem Objekt in der Gewerbestraße entwendeten sie zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag und 6 Uhr am Freitag mehrere Würste und verursachten Schaden von mehr als 600 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

xere/Polizei Heilbronn