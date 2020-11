Das Auto stand im Zeitraum von 18 bis 20 Uhr in der Badstraße. In diesem Zeitraum beschädigten die Unbekannten das Fahrzeug rundum mit Kratzern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

xere/Polizei Heilbronn