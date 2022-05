Latswagen touchiert beim Ausweichen Begrenzungspfosten in Burgsinn

Ein 40-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, mit seinem Lastwagen auf der Fellener Straße in Richtung Hauptstraße. Hierbei fuhr er an einem in der Fellener Straße geparktem Auto vorbei, obwohl ihm ein Opel entgegenkam. Der 74-jährige Fahrer des Opels musste deswegen nach rechts ausweichen, wobei er über einen Begrenzungspfosten fuhr. Zu einer Berührung mit dem Laster kam es nicht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.250,- Euro.