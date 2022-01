Laternen am Radweg in Bad Mergentheim beschädigt

Zwischen 8 Uhr am Donnerstagmorgen und 10 Uhr am Samstagvormittag haben eine oder mehrere unbekannte Personen vermutlich einen Müllkorb aus Metall gegen die Straßenlaternen geworfen und diese dadurch beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Bad Mergentheim. Zwischen Donnerstag und Sonntag brachen Unbekannte in einen Baucontainer in der Bad Mergentheimer Max-Planck-Straße ein. Der oder die Einbrecher versuchten zunächst die Türe des Containers aufzuhebeln. Als dies scheiterte schlugen die Unbekannten die Fensterscheibe des Containers mit einem Stein ein. Die Täter nahmen kein Diebesgut an sich, sondern hinterließen lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Königheim. Ein Heizlüfter sorgte am Samstagabend für einen Brand in einem Königheimer Einfamilienhaus. Ein Bewohner nahm gegen 22.30 Uhr Rauch aus einem Kinderzimmer im Obergeschoss wahr und bemerkte, dass ein Heizlüfter umgefallen und ein Kuscheltier in Brand geraten war. Der Mann warf sowohl den Lüfter als auch das Stofftier aus dem Fenster und konnte den entstandenen Brand zunächst löschen. Als einige Minuten später ein Rauchmelder auslöste, begab er sich erneut zum Kinderzimmer, konnte dieses aufgrund der starken Rauchentwicklung aber nicht mehr betreten. Die Familie verließ daraufhin das Haus und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell löschen. Vermutlich war ein Glutnest im Holzboden erneut in Brand geraten und hatte so das Einschreiten der Einsatzkräfte nötig gemacht. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 15.000 bis 20.000 Euro beziffert.

Unfall endet glimpflich

Tauberbischofsheim. Glücklicherweise wurde niemand bei einem Unfall am Samstagvormittag bei Tauberbischofsheim verletzt. Der Lenker eines BMWs wollte gegen 10.30 Uhr von einem Feldweg auf die Kreisstraße zwischen Tauberbischofsheim und Hochhausen einbiegen und übersah dabei vermutlich den dort in Richtung Tauberbischofsheim fahrenden Audi eines 33-Jährigen. Der Audi-Fahrer versuchte noch in den Grünstreifen auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge allerdings nicht mehr verhindern. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch

Wertheim. Unbekannte versuchten am Samstagmorgen in ein Geschäft in der Wertheimer Friedleinsgasse einzudringen. Zwischen 1 Uhr und 10.30 Uhr unternahmen der oder die Täter Versuche die Eingangstür zu dem Laden aufzubrechen. Dies gelang nicht, es entstanden jedoch Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Quelle: Polizei Heilbronn/ lady