Laterne mit roher Gewalt beschädigt: Zeugen gesucht

An der Laterne entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, weshalb die Buchener Polizei

nun die Ermittlungen aufgenommen hat und nach Zeugen sucht. Wer die Randalierer gesehen hat oder Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, soll sich unter Tel. 06281/9040 melden.

Transporter-Fahrer mit 1,6 Promille am Steuer

Adelsheim. Eine Mauer eines Anwesen in Adelsheim beschädigte am Samstagnachmittag der Fahrer eines Kleinlasters. Anschließend fuhr der Mann davon. Beamtinnen und Beamte der Polizeireviere Mosbach und Buchen konnten den Unfallverursacher bereits kurz nach dem Unfall ermitteln. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der 29-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der Mann musste die Beamten deshalb zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen und zudem für den mehrere hundert Euro teuren Schaden an der Mauer aufkommen.

Zeugen nach gefährlichen Überholmanöver gesucht

Buchen. Äußerst gefährlich war das Überholmanöver einer bislang unbekannten Person, die am Freitag, kurz nach 6 Uhr, mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Buchen und Bödigheim unterwegs war. Ein Mann war zur gleichen Zeit mit seinem Wagen in die entgegengesetzte Fahrtrichtung unterwegs und musste in den Grünstreifen ausweichen, um der unbekannten und nun gesuchten Person auszuweichen, die den anderen Wagen lenkte. Dieser überholte nämlich in einer Linkskurve kurz nach Bödigheim einen Lastwagen – und ohne die schnelle Reaktion des in Richtung Buchen fahrenden Geschädigten wäre es vermutlich zum Frontalzusammenstoß gekommen. Die Polizei Buchen sucht nun den

Lastwagenfahrer oder Personen, die den gefährlichen Überholvorgang beobachtet haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Buchen, Tel. 06281/9040.

Mit 146 Stundenkilometern auf der B 27 unterwegs

Buchen. Über 20 Anzeigen müssen Beamte der Verkehrsdienstaußenstelle Mosbach nach Geschwindigkeitskontrollen am Sonntagnachmittag auf der B 27 bei Buchen fertigen. Insgesamt 23 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die beanstandeten Fahrzeugführer wurde am Anhalteort zu ihrem Verstoß befragt und kontrolliert. Den Führer eines Peugeot erwartet neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot, weil er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 46 Stundenkilometern überschritten hat.

Mehr als 8000 Euro Schaden nach Unfall

Waldbrunn. Ohne auf die Vorfahrt eines auf der Freiherr-von-Drais-Straße in Waldkatzenbach fahrenden Autofahrers zu achten, bog ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer am Sonntagmittag von Strümpfelbrunn aus kommend nach links ab. Dadurch kam es zur Kollision mit ein 36-jährigen VW-Lenker. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Polizeipräsidium Heilbronn/mm