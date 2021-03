Lastwagenfahrer weicht Katze aus und landet im Graben

Der Mann blieb unverletzt. Die Bergung mittels Kran dauerte bis in die Morgenstunden und führte zu Behinderungen des einsetzenden Berufsverkehrs, so dass eine Verkehrsregelung durch die Polizei erforderlich war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf weit über 10.000 Euro. Da der Lkw-Fahrer Backwaren geladen hatte, dürften die Regale einiger Filialen heute leer bleiben.

Zwei Ladendiebe im Tegut gestellt

Lohr . Eine 31 jährige, sowie eine 21 jährige wollten beim lohrer tegut Waren in Höhe von über 100 Euro mitgehen lassen. Das Diebesgut hatten sie in einem Kinderwagen versteckt. Die beiden wurden jedoch durch den Ladendetektiv erwischt. Ihnen wurde Hausverbot erteilt. Anschließend wurden sie an die Polizei übergeben. Gegen beide Damen wurde Anzeige erstattet.

Polizei will Familienstreit schlichten und findet Marihuana

Frammersbach. Aufgrund eines Familienstreites wurde die Polizei zu einem ehemaligen Hotel in Frammersbach gerufen. Da die Kontrahenten aufgrund fehlender Türschilder zunächst nicht lokalisiert werden konnten, wurde nach und nach an den Wohnungen geklingelt. Als ein 26 Jähriger, der zum Aufenthaltsort der Streithähne befragt werden sollte, die Zimmertür öffnete, drang deutlicher Cannabis-Geruch aus dem Zimmer. Im seinem Zimmer wurde schließlich eine geringe Menge Marihuana aufgefunden, die der junge Mann gerade konsumieren wollte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der junge Mann wurde angezeigt.

dc/Meldungen der Polizei Lohr