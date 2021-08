Lastwagenfahrer übersieht Motorradfahrer  ein Leichtverletzter

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Mainbullau

Miltenberg-Mainbullau. In dem Zeitraum vom 01.07. bis 19.07.2021 versuchten Unbekannte in eine Lagerhalle auf dem ehemaligen Nato-Gelände einzudringen. Die Unbekannten hatten zuvor ein Loch in den Maschendraht am Eingangstor gerissen, um auf das Gelände zu kommen. Sie versuchten in das Gebäude einzudringen und verbogen das gesicherte Stahltor, welches jedoch standhielt. Der Sachschaden ist bis dato unbekannt.