Lastwagenfahrer übersieht in Roden Kradfahrer

Gegen 12:00 Uhr befuhr der 59-jährige Fahrer eines Lkws die Staatsstraße 2438 von Roden in Richtung Zimmern. Etwa 150 Meter nach der Abzweigung nach Ansbach stellte er fest, dass er falsch gefahren war. Er hielt an und begann rückwärts bis zur Abzweigung zu fahren. Hierbei übersah er einen hinter ihm wartenden Kradfahrer und fuhr diesen um. Der 69-jährige Biker blieb unverletzt. Das Kraftrad musste mit einem Schaden von rund 3000 Euro abgeschleppt werden.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr in Rothenfels

Zu einer Berührung der Außenspiegel zweier Lkws im Begegnungsverkehr mit 1050 Euro Schaden kam es am Dienstag, gegen 14:30 Uhr. Wie der Fahrer einer Sattelzugmaschine der Polizei Marktheidenfeld telefonisch mitgeteilte, begegneten sich auf Höhe der Schleuse Rothenfels zwei Lkw. Nach der Kollision der jeweils linken Außenspiegel hielt der Anrufer mit seinem Fahrzeug an, während der unbekannte Fahrer eines weißen Sattelzugs in Richtung Marktheidenfeld weiterfuhr.

Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Polizeistreife einen weißen Sattelzug mit polnischer Zulassung auf einem Parkplatz bei Eichenfürst. Auf Nachfrage bestätigte der Lkw-Fahrer die Spiegelberührung. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Da der Mann in Deutschland keinen Wohnsitz hat, musste er eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen. Anschließend durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Pkw in Kreuzwertheim zerkratzt

Ein Schaden von 1000 Euro richtete ein unbekannter Täter an einem in der Peter-Herrschaft-Straße geparkten silberfarbenen Mercedes an. Das Auto stand am Dienstag von 16:00 bis 18:00 Uhr im Wendehammer, mit der rechten Seite Richtung Fußweg. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde der Kotflügel vorne rechts zerkratzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld