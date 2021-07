Lastwagenfahrer übersieht bei Thüngen Auto - Zwei Verletzte

Am Montag um 10:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw die Bundesstraße 26 von Binsfeld nach Thüngen und wollte vor der Ortseinfahrt Thüngen nach links auf den Schotterparkplatz am Friedhof einbiegen.

Hierbei übersah er die entgegenkommende, 32-jährige Pkw-Fahrerin und fuhr in die Fahrerseite des VW Passat, der durch den Aufprall bis in den Grünstreifen befördert wurde. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt und von zwei Rettungsdiensten in umliegende Kliniken gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro und am Lkw entstand ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 75.000 Euro.

Gegen den Fahrer des Lkw wurde ein Strafverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.