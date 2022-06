Lastwagenfahrer streift Rollerfahrer in Wertheim

Der Trucker war gegen 20.15 Uhr mit seinem Sattelzug wohl in einem zu engen Bogen von der Odenwaldstraße in die Ott-Schott-Straße abgebogen. Beim Abbiegen streifte der Laster den in der Otto-Schott-Straße wartenden Roller seitlich, wodurch der Fahrer stürzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Motorradfahrerin bei Sturz leicht verletzt

Wertheim. Leicht verletzt wurde am Samstagnachmittag eine 55-Jährige bei einem Sturz mit ihrem Motorrad bei Wertheim. Die Bikerin war mit ihrer Harley auf der Landesstraße 507 in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Versuch von dem Grünstreifen auf die Fahrbahn zurückzukehren rutschte das Motorrad wohl weg, wodurch die Frau stürzte. Die Harley-Fahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

vd/Polizei Heilbronn