Lastwagenfahrer nutzen Pause zum Trinken Schlüssel sichergestellt

Die beiden Fahrer des Gespanns, zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren waren deutlich angetrunken, sie hatten ihre Pause zum Verzehr von Spirituosen genutzt. Ein Alkotest bei Beiden ergab bei dem Älteren einen Promillewert von 1,58, wobei der Jüngere mit stolzen 2,88 deutlich mehr intus hatte. Um eine eventuelle Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und werden den aus der Ukraine stammenden Männern erst am späten Nachmittag ausgehändigt.

Ohne Versicherung unterwegs

Weilbach. Am Mittwoch, gegen 13 Uhr, wurde in Weilbach der Fahrer eines Kleinkraftrades einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 32-jährige Lenker sein Gefährt nicht ordnungsgemäß versichert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Kleinheubach. Am Mittwoch gegen 7 Uhr, wurde Im Steiner der Fahrer eines LKWs mit Anhänger kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 52-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Gespann ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Anhänger verkehrssicher abgestellt.





Gemeldete Ruhestörung endet in Betäubungsmittelanzeigen

Kleinheubach. Nach einer Mitteilung über eine Ruhestörung, ausgehend von einer Garage in der Poststraße, stellten die Beamten am Donnerstag, kurz nach 02.00 Uhr, bereits vor der Garage Marihuana Geruch fest. In der Garage selbst konnten drei Männer im Alter von 32, 34 und 35 Jahren angetroffen werden, die zuvor Marihuana konsumiert hatten. Bei der Durchsuchung konnten noch zirka 20 Gramm Amphetamin festgestellt werden, welche dem 34-jährigen zugeordnet werden konnten. Neben den Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz erwartet das Trio auch Anzeigen gegen das Infektionsschutzgesetz.





Mit Betäubungsmitteln unterwegs

Bürgstadt. Nur wenige Stunden zuvor, gegen 22.25 Uhr, konnte in der Hauptstraße bei der Kontrolle eines Audi Fahrers zirka 1,2 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Den 25-jährigen erwartet ebenfalls eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.